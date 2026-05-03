Incidente in superstrada Cinque feriti traffico in tilt

Un incidente si è verificato sulla strada statale 3 Bis “Tiberina”, al chilometro 14.700, nel territorio comunale di Acquasparta, in provincia di Terni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso cinque persone rimaste ferite. La viabilità è rimasta bloccata, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito sulla superstrada. La situazione è sotto controllo e le forze dell'ordine stanno gestendo la circolazione.

TERNI – Traffico bloccato per file e disagi a causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 3 Bis “Tiberina”, al chilometro 14700, nel territorio comunale di Acquasparta in provincia di Terni. Ieri è rimasta chiusa per metà mattinata, poi riaperta successivamente nel primo pomeriggio, la carreggiata in direzione Terni lungo la E45. Un tratto notoriamente complicato e teatro troppo spesso di incidenti stradali. Questa volta è rimasto coinvolto fortunatamente un solo veicolo e il bilancio è di cinque persone ferite. Sul posto ambulanze, Anas e Vigili del fuoco. Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento. Di sicuro che...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in superstrada. Cinque feriti, traffico in tilt Notizie correlate Incidente in superstrada, due i veicoli coinvolti. Feriti e traffico in tiltLa statale 76 “della Val d’Esino” è stata emporaneamente chiusa al traffico lungo la carreggiata in direzione Ancona a causa di un incidente... Incidente tra cinque auto sul ponte: 14 feriti, due gravi. Traffico in tilt sulla PontebbanaSUSEGANA - Maxi incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile a Ponte della Priula, proprio sul ponte, quindi sul confine con il territorio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente in superstrada. Cinque feriti, traffico in tilt; Incidente sulla E45, cinque feriti: chiusa la superstrada ad Acquasparta; Incidente nella superstrada E45: cinque persone sono rimaste ferite; E45, Acquasparta: incidente con cinque feriti. Monza, due cavalli vagano in Valassina: uno è morto travolto dalle auto, cinque persone soccorseDue cavalli vaganti all’uscita della galleria della Statale 36 Valassina, a Monza, hanno provocato ... msn.com Cavalli in fuga dal maneggio finiscono sulla statale, maxi incidente con tre auto: cinque feriti, morto un animaleMaxi incidente sulla strada statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. A provocarlo è stata una mandria di cavalli in fuga. Coinvolte ... leggo.it "Egregio signor Francesco Borrelli è mai possibile che sull'asse mediano di castel Volturno se accade un incidente non esistono soccorsi Stasera abbiamo soccorso una famiglia con bambini per incidente quasi mortale, si chiamano i soccorsi e non arrivano, - facebook.com facebook La lezione a Rondine, la corsa in Valdichiana e l'incidente. Arezzo ricorda Zanardi: "Se ne va un campione vero" x.com