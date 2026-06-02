a sesto la festa del patrono un mese di musica e sport tra le piazze e le aree verdi

A Sesto si svolge la festa del patrono, dedicata a San Giovanni. Per un mese si susseguono musica dal vivo, talent show, balli, eventi culturali e attività sportive. Le manifestazioni si tengono in diverse piazze e aree verdi della città, organizzate dal Comune e dalla Pro Loco. La celebrazione coinvolge cittadini e visitatori, offrendo un calendario ricco di spettacoli e iniziative all’aperto.

Un mese pieno di musica live, talent show, balli, eventi culturali e sport per la festa patronale di San Giovanni, organizzata dal Comune insieme alla Pro Loco e in programma nelle varie piazze e aree verdi della città. È iniziata in questi giorni la prima edizione del Torneo San Giovanni, organizzato da Ad Astra al Sixth Plaza del parco di Cascina Gatti: una competizione di pallavolo giovanile, mista e inclusiva nelle palestre Don Milani e Marzabotto, che si concluderà domenica 28 giugno. Domenica 7 giugno arriva la tappa del campionato regionale di skateboard, organizzato da Skatemi Asd: il circuito è partito a febbraio e ha attraversato 11 regioni d’Italia, il gran finale sarà ad agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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