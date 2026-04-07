Per tre giorni, la città si prepara a celebrare la festa del patrono dedicata a San Giorgio con un ricco programma di eventi musicali e spettacoli. Dal 24 al 26 aprile, le iniziative si svolgono principalmente in Piazza Matteotti, con il grande finale previsto sul lungomare che include uno spettacolo pirotecnico. Il Comune ha ufficializzato tutte le attività e gli appuntamenti che caratterizzeranno questa tradizionale ricorrenza.

Tre giorni di musica, spettacolo e tradizione per celebrare San Giorgio. Il Comune ha definito il programma degli eventi per il 24, 25 e 26 aprile, con appuntamenti in Piazza Matteotti e il gran finale sul lungomare con lo spettacolo pirotecnico. Il calendario si apre il 24 aprile con l’evento "Musicisti Sangiorgesi", iniziativa pensata per valorizzare i talenti locali e dare spazio ai giovani artisti del territorio. Un appuntamento diventato una vera tradizione e che rappresenta il legame tra la festa patronale e la comunità. Il cuore del programma arriverà però nel weekend, con due serate. Il 25 aprile spazio all’energia e al divertimento con lo spettacolo "90 Mania", mentre il 26 aprile sarà la volta di un nome della musica italiana, Fausto Leali, in Piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa del patrono all’insegna della musica

La festa del santo patrono, le parole del cardinale: "Tradizione della fede e la storia della nostra città""E’ nel giorno della festa del santo patrono che si ringrazia quanti nella Chiesa come nella città portano luce con il loro servizio, per chi...

Trasloca anche la festa del patrono. Si fa largo l’ipotesi della fieraInsieme ai mercati settimanali, anche la Fiera di San Giorgio, per quest’anno, dovrà trovare una nuova sede, per via degli interventi Atuss in via...

Parma Natale 2025 - Trottatoie della Pilotta

Temi più discussi: La festa del patrono all’insegna della musica; Sant’Antioco in festa per il patrono: cinque giorni tra fede e tradizione; Tutto pronto per la 667/a Festa di S.Antioco martire, patrono della Sardegna; Una festa con gusto.

667ª Festa di Sant’Antioco Martire, dal 16 al 20 aprile un ricco programma in onore del patrono di SardegnaTradizione e folklore, fede e devozione, cultura e intrattenimento saranno ancora una volta i cardini su cui si regge la festa di Sant’Antioco Martire, patrono di Sardegna, giunta alla 667ª edizione. laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Sant’Antioco in festa per il patrono: cinque giorni tra fede e tradizioneDal 16 al 20 aprile la 667ª edizione della Festa di Sant’Antioco Martire tra processioni, musica e sapori. sardiniapost.it

Ecco come si chiamano i buoi che traineranno il cocchio per la festa di Sant'Efisio del primo maggio - VIDEO - - facebook.com facebook

“(Aprile ) Festa di guarigione dal gelo e dalla morte che scendi a celebrarti nell’aperto campo e sali al sole per la reintegrazione di vita nella vita, toglici, ti prego, dalla morsa, nunc et semper.” —Mario Luzi #AprileFestaVagabonda a #SalaLettura x.com