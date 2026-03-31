Calci rafforzata la pulizia urbana | accordo tra Comune e Geofor per lo spazzamento di aree verdi e piazze

Il Comune di Calci ha stipulato un accordo con l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti per aumentare i servizi di pulizia urbana durante la primavera e l’estate. L’intesa riguarda lo spazzamento e lo svuotamento dei cestini nelle zone più frequentate, come aree verdi e piazze, per garantire una maggiore igiene pubblica nel territorio comunale.

L’intervento prevede un’intensificazione delle attività di pulizia nelle zone maggiormente vissute da cittadini e visitatori, tra cui il Parco delle Fonderie, i Giardini Sandro Pertini, Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Via Roma, Piazza Santoni e altri spazi pubblici strategici. L’obiettivo è garantire un più elevato livello di decoro urbano durante i mesi in cui si registra una maggiore presenza sul territorio, anche in considerazione delle attività all’aperto e degli eventi stagionali. Anche Geofor ha collaborato attivamente alla riorganizzazione del servizio, mettendo a disposizione risorse e mezzi per garantire maggiore efficacia e tempestività degli interventi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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