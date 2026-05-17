Novara tornano le Schoolimpiadi | la sfida tra quartieri quest' anno cambia casa per la finale

A Novara si prepara la quarta edizione delle Schoolimpiadi, una competizione tra quartieri rivolta agli studenti delle scuole locali. Quest’anno, la finale si terrà in una nuova sede rispetto alle edizioni precedenti. L’evento è organizzato dall’associazione Eco, che ha confermato la partecipazione di diverse scuole e gruppi di giovani. La manifestazione prevede gare sportive e attività ricreative, coinvolgendo numerosi studenti e famiglie della città. La data dell’evento è stata comunicata dall’organizzazione, che ha invitato tutti gli interessati a partecipare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui