Novara tornano le Schoolimpiadi | la sfida tra quartieri quest' anno cambia casa per la finale
A Novara si prepara la quarta edizione delle Schoolimpiadi, una competizione tra quartieri rivolta agli studenti delle scuole locali. Quest’anno, la finale si terrà in una nuova sede rispetto alle edizioni precedenti. L’evento è organizzato dall’associazione Eco, che ha confermato la partecipazione di diverse scuole e gruppi di giovani. La manifestazione prevede gare sportive e attività ricreative, coinvolgendo numerosi studenti e famiglie della città. La data dell’evento è stata comunicata dall’organizzazione, che ha invitato tutti gli interessati a partecipare.
Novara è pronta ad accogliere la quarta edizione delle Schoolimpiadi. La manifestazione, organizzata dall'associazione Eco.Sistemi di Persone in collaborazione con il Comune e la Provincia di Novara, vedrà protagonisti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in una sfida. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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