Trieste punta ai giganti del mare | nasce il nuovo hangar per mega yacht

A Trieste sta prendendo forma un nuovo hangar lungo 90 metri, destinato a ospitare mega yacht. L’opera è realizzata dal Gruppo Samer e si trova nel porto della città, con l’obiettivo di mantenere in loco la produzione e l’indotto legati a queste imbarcazioni di grandi dimensioni. La struttura rappresenta un investimento nel settore marittimo e industriale locale.

? Cosa sapere Il Gruppo Samer costruisce a Trieste un nuovo hangar lungo 90 metri per mega yacht.. L'infrastruttura punta a trattenere la filiera produttiva e l'indotto economico nel porto triestino.. Il Gruppo Samer punta a trasformare il volto del porto di Trieste con la costruzione di un nuovo hangar dedicato ai mega yacht, puntando su una struttura che raggiungerà i 90 metri di lunghezza lungo il Canale Navigabile. Il progetto mira a consolidare la presenza della cantieristica d'élite nella zona industriale, sfruttando le competenze tecniche della Seadock per gestire imbarcazioni di dimensioni imponenti che richiedono precisione millimetrica e infrastrutture specializzate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste punta ai giganti del mare: nasce il nuovo hangar per mega yacht Notizie correlate Trieste punta al cuore dell’Europa: nasce l’hub delle materie primeIl governo italiano ha proposto il porto di Trieste come sede per un imponente centro logistico europeo dedicato allo stoccaggio di materie prime... Bordighera punta al Blue District: il nuovo volto del mare e della nautica? Cosa sapere Marzia Baldassarre presenta il progetto Blue District per il litorale di Bordighera.