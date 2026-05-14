Asl Caserta evento conclusivo del progetto Stateve Accorte | in arrivo Pompieropoli alla Maddalena

Martedì 19 maggio 2026, presso la sede dell’Asl di Aversa, si svolgerà l’evento “Pompieropoli alla Maddalena”, che chiude il progetto “Stateve Accorte” promosso dall’Asl Caserta. L’iniziativa si svolgerà dalle 8.30 alle 14.30 e ha l’obiettivo di offrire un momento formativo e pratico dedicato alla sicurezza e alla prevenzione. La giornata coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti in attività legate all’esperienza dei vigili del fuoco.

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