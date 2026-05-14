Asl Caserta evento conclusivo del progetto Stateve Accorte | in arrivo Pompieropoli alla Maddalena
Martedì 19 maggio 2026, presso la sede dell’Asl di Aversa, si svolgerà l’evento “Pompieropoli alla Maddalena”, che chiude il progetto “Stateve Accorte” promosso dall’Asl Caserta. L’iniziativa si svolgerà dalle 8.30 alle 14.30 e ha l’obiettivo di offrire un momento formativo e pratico dedicato alla sicurezza e alla prevenzione. La giornata coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti in attività legate all’esperienza dei vigili del fuoco.
Si terrà martedì 19 maggio 2026, dalle ore 8.30 alle 14.30, presso la sede dell’Asl di Aversa in via Santa Lucia, l’evento didattico-educativo “Pompieropoli alla Maddalena”, iniziativa conclusiva del progetto “Stateve Accorte” promosso dall’Asl Caserta.L’iniziativa rientra nell’ambito delle linee.🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
DiversHUBility Award: appuntamento al Comune con l'evento conclusivo del progetto europeoCapofila del progetto è il Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno,...
All’Ics di Teggiano evento conclusivo del progetto ‘Più inclusivi… Più incisivi 2.0’Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto lo scorso 25 febbraio, presso l’Istituto comprensivo statale di Teggiano, l’evento conclusivo del progetto...
Temi più discussi: Solo l’1,58% ce la farà: oltre 5mila domande per 80 posti da operatore socio-sanitario all'Asl Caserta; 'Casa Dolce Casa' dell’ASL Caserta tra i 4 progetti vincitori nazionali di CultureAndHealth 2026; Ricovero Landolfi, completata la derattizzazione a Maddaloni: l’Intervento dell’Asl Caserta; All’Asl di Caserta oltre 20 milioni per il personale della sanita’ territoriale.
La #ValledelSarno- assieme ad altre aree delle province di #Napoli, #Caserta ed #Avellino- rischia davvero di diventare la nuova #bombaecologica della #Campania? Non per generare allarmismi ma questo è ciò che emerge dagli ultimi dati rilevati dai #bio facebook
Christian Giancarlo Caserta - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Caserta, pasticcio all’Asl salta la nomina di LimoneDa pasticcio a giallo il passo è breve: non c’è pace per la Asl di Caserta. Dopo quella di Mario Ferrante salta anche la nomina di Antonio Limone alla guida della seconda azienda sanitaria della ... ilmattino.it
Asl, sorpresa nomine: revocato Ferrante, il manager è LimoneSi tinge di giallo la nomina del direttore generale dell'Asl Caserta. Il 26 giugno (quando la giunta regionale della Campania aveva individuato i direttori generali di 15 aziende sanitarie) era stato ... ilmattino.it