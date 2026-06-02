Questa volta il gradino più alto del podio è toccato a chef Maurizio Criscuolo, da Anzio, con la sua ricetta "Cremoso di mare" che ieri sera si è aggiudicato il premio come Miglior Zuppa di Pesce Italiana. Oggi ultimo giorno per la 24esima edizione di BrodettoFest. Alle 13, al Palabrodetto, cooking show saremo ‘In buone mani’, quelle di chef Antonio Ciotola, protagonista di un appuntamento solidale durante il quale spiegherà la sua personale ricetta del Brodetto alla fanese. Si potrà partecipare al costo di 25 euro (biglietti sul sito di Brodettofest.it): tutto il ricavato sarà devoluto alle cooperative coinvolte nell’iniziativa. Dalle 15 alle 17 laboratori, visite guidate e giochi per i più piccoli grazie a Didamar e Fano Marine Center. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Maurizio Criscuolo va l’oscar del brodetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maurizio, lo storico custode del Dall'Ara va in pensione. Saputo lo ringrazia: “Ha dedicato la sua vita al Bologna”Il custode storico dello stadio Dall’Ara va in pensione dopo decenni di servizio.

"Aspettando il brodetto". Ma comunque sempre a tavolaDal primo al 24 maggio, 31 ristoranti propongono un menu dedicato al brodetto, offerto a 25 euro.

Argomenti più discussi: A Maurizio Criscuolo va l’oscar del brodetto; BrodettoFest, la gara tra chef al Lido arriva all’atto finale. Grande folla alla kermesse; Edificio per uffici Griec.A.M. Corvino + Multari; Brodetto Fest, partenza col botto: lunedì gli ultimi appuntamenti con la gara nazionale.

A Maurizio Criscuolo va l’oscar del brodettoCon la sua ricetta Cremoso di mare ieri sera si è aggiudicato il premio come Miglior Zuppa di Pesce Italiana. Oggi ultimo giorno per la 24ª edizione. ilrestodelcarlino.it