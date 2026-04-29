Dal primo al 24 maggio, 31 ristoranti propongono un menu dedicato al brodetto, offerto a 25 euro. L'iniziativa si svolge in diverse location, attirando gli appassionati di questa specialità culinaria. I locali partecipanti preparano piatti tradizionali, con l'obiettivo di valorizzare questa ricetta tipica in un periodo di iniziative gastronomiche. La promozione si svolge senza variazioni di prezzo e con menu fisso.

Al via "Aspettando il Brodetto": dall’1 al 24 maggio il brodetto è servito in 31 ristoranti al prezzo speciale di 25 euro. In attesa del Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce (30-31 maggio, 1-2 giugno), la città accende i fornelli e, da venerdì 1 maggio, porta in tavola la tradizione marinara. Ieri, al Playa Hotel di Torrette, la presentazione di "Aspettando il Brodetto" promosso da Confesercenti provinciale. "Un’opportunità non solo di gustare brodetti di qualità – ha commentato il presidente provinciale di Confesercenti Pier Stefano Fiorelli – ma un’occasione per far lavorare tutta la filiera del pescato". "Un’iniziativa –...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Aspettando il brodetto". Ma comunque sempre a tavola

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