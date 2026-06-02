A Mandrio i granata hanno sconfitto in finale il Cesena La Reggiana esulta Il ’Sansone’ è suo

Da sport.quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una splendida giornata di sole ha fatto da contorno alla 5ª edizione del "Memorial Sansone", il torneo giovanile organizzato dalla Virtus Mandrio per ricordare Daniele Sansone, allenatore e "colonna" del settore giovanile gialloverde a 5 anni dalla scomparsa avvenuta a 35 anni nel novembre del 2021. In campo le annate 2014 (dilettanti) e 2015 (professionisti) con il trofeo che è andato per la prima volta alla Reggiana, succeduta nell’albo d’oro a Mantova, Reggio Calcio, Carpi e Academy Moretti. I granata si sono imposti per 3-2 in finale sul Cesena con i gol di Buccheri, Battini e Cocconi, mentre la Reggio Calcio è arrivata terza davanti al Bologna, poi Sassuolo, Mantova, Virtus Mandrio e Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

a mandrio i granata hanno sconfitto in finale il cesena la reggiana esulta il 8217sansone8217 232 suo
© Sport.quotidiano.net - A Mandrio i granata hanno sconfitto in finale il Cesena. La Reggiana esulta. Il ’Sansone’ è suo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bara a tinte granata e corteo in centro. A Modena in scena il funerale alla ReggianaA Modena si è svolto un corteo nel centro città accompagnato da una bara decorata con i colori granata.

Primarie repubblicane, Thomas Massie sconfitto nel Kentucky: esulta l’Aipac e la Israel LobbyNella notte delle primarie nel Kentucky, il candidato libertario ha subito una sconfitta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web