Una splendida giornata di sole ha fatto da contorno alla 5ª edizione del "Memorial Sansone", il torneo giovanile organizzato dalla Virtus Mandrio per ricordare Daniele Sansone, allenatore e "colonna" del settore giovanile gialloverde a 5 anni dalla scomparsa avvenuta a 35 anni nel novembre del 2021. In campo le annate 2014 (dilettanti) e 2015 (professionisti) con il trofeo che è andato per la prima volta alla Reggiana, succeduta nell’albo d’oro a Mantova, Reggio Calcio, Carpi e Academy Moretti. I granata si sono imposti per 3-2 in finale sul Cesena con i gol di Buccheri, Battini e Cocconi, mentre la Reggio Calcio è arrivata terza davanti al Bologna, poi Sassuolo, Mantova, Virtus Mandrio e Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Mandrio i granata hanno sconfitto in finale il Cesena. La Reggiana esulta. Il ’Sansone’ è suo

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