Nella notte delle primarie nel Kentucky, il candidato libertario ha subito una sconfitta. L’Aipac e le organizzazioni filo-israeliane hanno festeggiato una vittoria che ha riguardato l’establishment neoconservatore. La competizione ha visto un risultato negativo per il politico che rappresenta le posizioni libertarie, mentre chi sostiene gli interessi delle lobby pro-Israele ha ottenuto un risultato positivo. La serata si è conclusa con un esito che ha rafforzato le posizioni degli avversari politici del candidato sconfitto.

Si è chiusa con un epilogo amaro per il libertario e una vittoria annunciata per l’establishment neocon e filo-israeliano la notte delle primarie nel Kentucky. Thomas Massie, deputato repubblicano uscente di sette mandati, è stato sconfitto dal suo sfidante Ed Gallrein con il 54% contro il 45%, con quasi tutti i voti scrutinati. Ma ciò che ha reso questa competizione un caso di studio politico non è solo il risultato, bensì la dinamica: una mobilitazione senza precedenti di fondi provenienti dai circoli pro-Israele e l’intervento diretto di Donald Trump hanno trasformato un seggio del Kentucky nel campo di battaglia delle primarie più costose nella storia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Primarie repubblicane, Thomas Massie sconfitto nel Kentucky: esulta l’Aipac e la Israel Lobby

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Thomas Massie Is Being Attacked By Epstein Pals

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Il critico di Trump Thomas Massie sconfitto nelle primarie della Camera dei Repubblicani del Kentucky reddit

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