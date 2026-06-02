A Kickstarter First | SEA-GULL Debuts Meteorite Rattrapante Chronograph Limited Edition
Una collezione limitata a 200 pezzi nel mondo presenta un orologio con quadrante in meteorite Muonionalusta autentica e un movimento cronografo a doppio rattrapante sviluppato internamente. L’orologio utilizza il calibro ST1961-2, una versione migliorata del movimento a doppio cronografo di SEA-GULL.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Limited to 200 pieces worldwide, the collection combines a genuine Muonionalusta meteorite dial with SEA-GULL’s upgraded in-house ST1961-2 split-seconds caliber. NEW YORK and TIANJIN, China, June 2, 2026 PRNewswire — SEA-GULL has officially launched its Meteorite Rattrapante Chronograph Limited Edition, available exclusively on Kickstarter. This release marks the first time the historic manufacture has offered a meteorite dial paired with a mechanical split-seconds complication directly to global collectors via a crowdfunding platform. The Kickstarter campaign offers early-bird pricing starting at HK$35,649 (US$4,549) per watch, or HK$33,669 (US$4,250) per watch in the two-piece tier. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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