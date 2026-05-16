A Bergamo, numerosi clienti si sono radunati dalla notte davanti alla boutique Swatch di via XX Settembre, in attesa dell’apertura. La ragione è la vendita della limited edition Swatch x AP Royal Pop, una collaborazione tra il marchio svizzero e Audemars Piguet. La collezione ripropone in versione più accessibile e vivace l’iconico orologio Royal Oak, attirando appassionati e collezionisti desiderosi di acquistare uno dei pezzi disponibili in quantità limitata. La fila si è formata già prima dell’alba, con persone in attesa di entrare.

IL FENOMENO. A Bergamo code dalla notte davanti alla Swatch di via XX Settembre per la limited edition Swatch x AP Royal Pop, collaborazione con Audemars Piguet che porta in chiave accessibile e colorata l’iconico Royal Oak. Si sono accampati in via XX Settembre e sotto la galleria che unisce via Tiraboschi e via XX, poi dalle 6 del mattino di sabato 16 maggio si sono messi in coda davanti alla Swatch per la limited edition con Piget che è in vendita proprio da sabato. Code con un centinaio di persone, per lo più giovani, che hanno attirato curiosi, tutti a domandarsi cosa stava accadendo nella mattinata. Un fenomeno che si è già presentato a Londra come a New York, in giro per il mondo dove Swatch ha lanciato questa esclusiva capsule. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, tutti in coda alla Swatch per la limited edition Royal Pop

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