A Ghisalba la biblioteca come luogo dell’abitare presidio di relazione e cultura

A Ghisalba è stata inaugurata la nuova biblioteca comunale “M.S. Campana”. La struttura sostituisce quella precedente, offrendo nuovi spazi e servizi. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La biblioteca si propone come punto di aggregazione e promozione culturale, con aree dedicate alla lettura e allo studio. Nessun dettaglio sulla durata dei lavori o sui finanziamenti.

Ghisalba. È stata inaugurata la nuova biblioteca comunale “ M.S. Campana ” di Ghisalba, restituita alla cittadinanza attraverso un importante progetto di rigenerazione culturale e sociale che ha coinvolto istituzioni, scuole, professionisti e comunità locale in un percorso condiviso di progettazione e visione. All’inaugurazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, cittadini, famiglie, studenti e associazioni del territorio, a testimonianza del valore pubblico e collettivo di un intervento che va ben oltre il semplice rinnovamento degli spazi. La nuova biblioteca si propone, infatti, come un luogo aperto, inclusivo e partecipato, pensato per favorire relazioni, crescita culturale e nuove forme di aggregazione all’interno della comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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