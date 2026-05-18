La biblioteca Saffi compie un anno tre giorni di festa Il sindaco | Luogo di socialità i detrattori dovrebbero chiedere scusa

La Biblioteca comunale Aurelio Saffi celebra il suo primo anniversario nella nuova sede di Palazzo Romagnoli con tre giorni di eventi festivi. Da quando ha aperto, sono stati organizzati numerosi incontri, attività culturali e momenti di socializzazione con la partecipazione della cittadinanza. Il sindaco ha commentato il ruolo della biblioteca come spazio di aggregazione, invitando chi critica a riconsiderare il valore di questa istituzione per la comunità. La festa prevede diverse iniziative per coinvolgere i visitatori e ricordare l'importanza del luogo.

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