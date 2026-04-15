Villa Beer tutta nuova Un presidio sanitario un bar e la biblioteca | Lavori per diciotto mesi

Durante l’assemblea pubblica organizzata ieri sera nel circolo Germontari, è stata annunciata la realizzazione di un presidio sanitario all’interno di Villa Beer. Oltre a questa struttura, il progetto prevede anche un bar e una biblioteca, con lavori stimati a circa diciotto mesi. La villa, che si affaccia su un’area verde da molti anni in condizioni di precarietà, sarà quindi oggetto di interventi di riqualificazione.

Un presidio sanitario all’interno di Villa Beer. È una delle idee uscite durante l’assemblea pubblica organizzata ieri sera dal Ctp 4 al circolo Germontari che guarda proprio sul polmone verde da decenni perennemente in uno stato di precarietà. L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, dopo aver confermato la possibilità di poter godere di un fondo garantito dall’Ufficio Sisma della Regione dopo l’inserimento di Villa Beer tra gli uffici pubblici danneggiati dai terremoti del 2016 e del 2022, ha dettato i tempi: "Entro fine luglio dovremmo sapere se Villa Beer e altri progetti di cui abbiamo preparato schede tecniche inviate al Commissario Straordinario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Beer tutta nuova. Un presidio sanitario, un bar e la biblioteca: "Lavori per diciotto mesi" Bollate, al via i lavori per la nuova bibliotecaAssegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,… Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta... Leggi anche: Presto la nuova biblioteca. Sono partiti i lavori in sede: "Sarà polo della cultura"