A Firenze al via l' asfaltatura notturna in via Pistoiese

A Firenze, nella notte tra il primo e il due maggio 2026, è iniziata l'asfaltatura del tratto di via Pistoiese compreso tra via del Fossetto e via di Brozzi. L’intervento si svolge durante le ore notturne per ridurre i disagi al traffico e ai residenti. L’intervento proseguirà nelle prossime notti, secondo il cronoprogramma stabilito dalle autorità comunali. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le operazioni di asfaltatura.

Firenze, 2 maggio 2026 - A Firenze al via l'asfaltatura notturna in via Pistoiese nel tratto da via del Fossetto a via di Brozzi. I lavori, si legge in una nota, saranno effettuati in orario notturno (22-5.30) con l’istituzione divieti di transito e sosta. Inoltre in via Baracca sulla direttrice verso via Pistoiese (tra viale Gori e via Pistoiese) e in via Pistoiese sulla direttrice uscita città (tra via Baracca e via di Brozzi) sarà istituito un divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali. Percorso alternativo per i mezzi fino a 35 quintali in uscita città: via del Fossetto-via di Brozzi-via Pistoiese. Viabilità...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze al via l'asfaltatura notturna in via Pistoiese Notizie correlate A Firenze asfaltatura (notturna) sul viadotto dell'IndianoFirenze, 13 aprile 2026 – Andranno avanti fino al 17 aprile i lavori di asfaltatura sul viadotto dell'Indiano, con divieto di transito sulla corsia... Leggi anche: Terremoto oggi nel Pistoiese: scossa 4.1 avvertita anche a Firenze Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Faenza, al via i lavori di asfaltatura in via Celletta; Dal nuovo marciapiede in via Cosimo Il Vecchio all'asfaltatura in via De Nicola: i lavori a Firenze; Strade e marciapiedi rovinati, ok al restyling; Stazione ferroviaria, da lunedì al via la riasfaltatura: i lavori si svolgeranno di notte. A Firenze al via l'asfaltatura notturna in via PistoieseIl termine previsto è il 9 maggio: ecco tutte le informazioni sugli interventi. Divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali ... lanazione.it Dal nuovo marciapiede in via Cosimo Il Vecchio all'asfaltatura in via De Nicola: i lavori a FirenzeUn nuovo tratto di marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e la riasfaltatura notturna in via De Nicola: sono questi i principali interventi della settimana a Firenze. Per quanto riguarda via Cosimo Il V ... 055firenze.it De Sisti: "Il mio cuore è diviso tra Roma e Firenze, è stato come amare due donne follemente" x.com Chi sono i soci dei 20 Rotary Club di Firenze, che obiettivi hanno e chi comanda -- https://cityne.ws/VWdhE - facebook.com facebook