Cervia si rifà il look in vista del Giro d' Italia | al via i lavori di asfaltatura

A Cervia, i lavori di asfaltatura di via Martiri Fantini sono iniziati martedì 12 maggio, in preparazione del passaggio del Giro d’Italia previsto per la mattina del 17 maggio. Le operazioni riguardano il rifacimento del manto stradale, che sarà definitivo prima dell’evento ciclistico. Le attività sono state programmate per garantire il completamento in tempo utile per la gara.

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Da martedì 12 maggio, in vista del passaggio del Giro d'Italia in programma la mattina del 17 maggio, verrà realizzato il manto stradale definitivo di via Martiri Fantini. Durante i lavori, che dovrebbero durare un paio di giorni sarà consentita la circolazione ai veicoli in entrata dalla strada.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate San Giorgio a Liri, al via l’asfaltatura di Corso Spatuzzi in vista del Giro d’Italia"Importanti novità per la viabilità di San Giorgio a Liri, dove a breve prenderanno il via i lavori di asfaltatura attesi da tempo. Dopo tre mesi di lavori riapre al traffico via Martiri Fantini: e Cervia si prepara per il Giro d’ItaliaLe ultime rifiniture del manto stradale saranno previste nelle settimane precedenti al passaggio del Giro d’Italia, in programma domenica 17 maggio... Panoramica sull’argomento Cervia si veste di rosa, il 17 maggio parte la tappa del Giro d’Italia: tutti i dettagliÈ stata presentata ieri, lunedì 4 maggio, nella Biblioteca comunale Maria Goia di Cervia, la nona tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia 2026: la ... ravennanotizie.it Cervia riabbraccia il grande tennis internazionale: arriva il Challenger Atp 35 anni dopoAnche Federico Bondioli tra gli iscritti del torneo organizzato dal Circolo Polisportiva 2000 che prende il nome di Came Cup – Città di Cervia ... ravennaedintorni.it