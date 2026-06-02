A Diletta Cherubini sono servite quasi tre ore per vincere la battaglia con la statunitense Akli

Notizia in breve

Diletta Cherubini ha impiegato quasi tre ore per superare la statunitense Akli nel torneo di tennis femminile. La partita si è svolta durante il main draw della XXXVII edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta - Trofeo COGEPA Bartolo Paone”. Il torneo ha un montepremi di 60.000 euro e ha visto numerosi incontri di alto livello nel corso della giornata.