Parma Cherubini dopo il KO con la Cremonese | I fischi dei tifosi sono meritati dobbiamo rimanere uniti La salvezza…

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, l’amministratore delegato del Parma ha commentato i fischi dei tifosi, riconoscendo che sono meritati. Ha aggiunto che la squadra deve rimanere unita per affrontare le prossime sfide e ha parlato della corsa alla salvezza. Cherubini ha espresso la sua opinione senza entrare in dettagli sulle cause del risultato.

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