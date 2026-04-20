Tennis Carlotta Nozzi si impone in una battaglia di tre ore | è la campionessa regionale
Carlotta Nozzi ha vinto il torneo regionale under 11 di tennis dopo una sfida durata tre ore. La giovane atleta ha conquistato il titolo e rappresenterà la Puglia ai campionati nazionali. La finale si è svolta a Brindisi, dove Nozzi ha superato gli avversari in un match combattuto fino all’ultimo punto. La vittoria permette alla giocatrice di accedere alla competizione nazionale.
BRINDISI – Carlotta Nozzi si laurea campionessa regionale under 11 e rappresenterà la Puglia ai campionati nazionali di tennis. L'importantissimo traguardo è stato tagliato ieri (domenica 19 aprile) a Bari, dove la talentuosa brindisina, nata nel 2015, si è imposta in tre set (6-7; 7-6; 6-4) al.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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