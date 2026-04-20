Tennis Carlotta Nozzi si impone in una battaglia di tre ore | è la campionessa regionale

Carlotta Nozzi ha vinto il torneo regionale under 11 di tennis dopo una sfida durata tre ore. La giovane atleta ha conquistato il titolo e rappresenterà la Puglia ai campionati nazionali. La finale si è svolta a Brindisi, dove Nozzi ha superato gli avversari in un match combattuto fino all’ultimo punto. La vittoria permette alla giocatrice di accedere alla competizione nazionale.