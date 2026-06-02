A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma | orario
Le Frecce Tricolori sorvoleranno Roma durante la parata del 2 giugno 2026 intorno alle ore 12:00. L'evento si svolgerà nel centro della città e prevede l'esecuzione di uno spettacolo aereo durante la manifestazione ufficiale. L'orario è stato comunicato in vista della cerimonia e conferma la presenza delle Frecce Tricolori nel programma della giornata. La parata prevede anche altre formazioni e momenti celebrativi lungo il percorso.
A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma? La pattuglia acrobatica italiana, famosa in tutto il mondo, come da tradizione, passerà sull’Altare della Patria intorno alle ore 9-9,15 quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Piazza Venezia per deporre la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Un altro passaggio sarà effettuato, salvo cambiamenti di programma, al termine della parta che partirà intorno alle 9,45-10 in via dei Fori Imperiali. Abbiamo visto a che ora è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori per la festa del 2 giugno 2026, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Per seguire le Frecce Tricolori in diretta televisiva basterà sintonizzarsi su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it
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SORVOLO FRECCE TRICOLORI - CORTINA D'AMPEZZO 12 FEBBRAIO 2026
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