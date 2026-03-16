Boato per il passaggio delle Frecce tricolori oggi a Roma | esercitazione per la Giornata dell'Unità Nazionale

Oggi a Roma si è ascoltato un forte boato mentre le Frecce Tricolori sorvolavano la città. La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare ha effettuato un volo di esercitazione in preparazione delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, che si terranno domani 17 marzo 2026. Il passaggio ha attirato l’attenzione di molti cittadini lungo le vie della capitale.

La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare è passata oggi sul cielo di Roma per un volo di esercitazione in vista delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale di domani 17 marzo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Accadde oggi: 1 marzo, la nascita delle Frecce TricoloriLe Frecce Tricolori, il cui nome completo è Pattuglia Acrobatica Nazionale, furono istituite il 1° marzo 1961, quando l’Aeronautica Militare decise... Bettini pilota delle Frecce Tricolori per un giorno: "Esperienza unica e irripetibile"Paolo Bettini, ex ciclista su strada italiano e - tra le altre cose -campione olimpico in linea su strada ai Giochi di Atene 2004, è stato... Tutti gli aggiornamenti su Unità Nazionale 4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale. Mattarella: «Riconoscenza a chi lottò per un'Italia libera e democratica»Non ci sarà il tradizionale volo delle Frecce Tricolore su piazza Venezia in occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, ... roma.corriere.it Sansepolcro celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze ArmateArezzo, 1 novembre 2025 – Sansepolcro celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e ... lanazione.it