Carro diventa ’hub Paganiniano’ I concerti in borghi e ville storiche

A Carro, un borgo della provincia, il patrimonio di Niccolò Paganini viene ora valorizzato attraverso un progetto culturale che prevede concerti in borghi e ville storiche. La comunità locale ha deciso di creare un punto di riferimento dedicato alla musica e alla cultura, con l’obiettivo di promuovere eventi e iniziative che coinvolgano sia residenti che visitatori. L’obiettivo è far diventare il borgo un centro di attività culturali legate al celebre violinista.

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Niccolò Paganini non è mai stato un artista statico e, fedele a questa natura errante, il borgo di Carro ha deciso di trasformare la propria eredità in un hub culturale capace di superare i confini della provincia. Attraverso una partnership che unisce Comune di Carro, Società dei Concerti della Spezia e Shopinn Brugnato 5 Terre, Casa Paganini muta ufficialmente pelle: da luogo della memoria a centro di comunicazione musicale con ambizioni nazionali e internazionali. La sinergia, ratificata dal sindaco Ezio Firenze, dall’assessore Loriano Isolabella e dalla proprietà di Shopinn rappresentata da Marina Acconci, vede il centro commerciale nel ruolo di sponsor ufficiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carro diventa ’hub Paganiniano’. I concerti in borghi e ville storiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Varese: 4 ville storiche per attrarre capitali esteriLa Camera di Commercio di Varese ha avviato una campagna internazionale per attrarre capitali esteri verso immobili storici della provincia. "Dimore storiche d’inCANTO", il festival musicale nelle villeRipartono con rinnovato entusiasmo gli appuntamenti della terza edizione del progetto culturale “Dimore storiche d’inCANTO”, ideato dal “Gruppo...