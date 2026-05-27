Il match tra Brescia e Ascoli si è concluso con la qualificazione di entrambe le squadre alla finale dei playoff di Serie C. Brescia ha ottenuto la vittoria grazie ai gol di Crespi e Vido, mentre l’Ascoli ha vinto la propria partita, eliminando le avversarie. Nel frattempo, Salernitana e Catania sono state eliminate, non partecipando alla fase finale.

Saranno Brescia e Ascoli a giocarsi la finale dei playoff di Serie C (il 2 e il 7 giugno), ultima chance per un posto nel prossimo campionato di B. La squadra di Corini, dopo l'1-1 dell'andata, ha battuto 2-0 la Salernitana con le reti di Crespi e Vido (a inizio gara e in pieno recupero). In Sicilia il Massimino sogna per un tempo, col Catania avanti 2-0 dopo il clamoroso 0-4 dell'andata, ma nella ripresa l'Ascoli regge l'urto e nel finale trova pure il gol: finisce 2-1, vittoria amarissima per gli etnei, in finale ci vanno i marchigiani. a breve il servizio completo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei playoff. Eliminate Salernitana e Catania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie C, la gol collection del 1° turno Nazionale dei Playoff - Ritorno

Notizie e thread social correlati

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani con Salernitana e Catania. Serie B: la finale playoff è Monza-CatanzaroNella giornata dei playoff di calcio di serie C, l'Ascoli si è imposto 1-0 sul Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 con il Casarano.

Playoff di Serie C, l'Ascoli ne fa 4 al Catania: finale a un passo. Salernitana-Brescia 1-1 nel recuperoDurante le semifinali dei playoff di Serie C, l'Ascoli ha battuto il Catania con un punteggio di 4-0, avvicinandosi alla finale.

Temi più discussi: Playoff Serie C: Salernitana, Brescia, Ascoli e Catania in semifinale; Play off Serie C, le semifinali sono Salernitana-Union Brescia e Ascoli-Catania: domenica all'Arechi si gioca alle 21 in diretta Rai; Data e orario di Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: quando si giocano le semifinali playoff di Serie C; Playoff di Serie C: le semifinali saranno Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia.

ULTIM'ORA SERIE C L'Ascoli è in finale playoff Affronterà l'Union Brescia #SkySport #SerieC #Ascoli #Brescia x.com

Sarà Union Brescia-Ascoli la finalissima playoff di Serie C. Addio sogno Serie B per il CataniaSarà Union Brescia-Ascoli la finalissima playoff di Serie C 2025-2026, con le due squadre che si contenderanno - nella doppia finale del 2 e del 7 giugno - la promozione in Serie B; la formazione marc ... tuttomercatoweb.com

Brescia-Ascoli la finale playoff di Serie C: Salernitana e Catania salutano il sogno BCrespi e Vido portano Corini all'ultimo atto, Cosmi ko. Tomei sfrutta il poker dell'andata, sconfitta indolore al Massimino ... tuttosport.com