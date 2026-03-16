Salute del cervello e intelligenza artificiale | 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stress

Durante la Settimana del Cervello 2026, che si svolge dal 16 al 22 marzo, emerge che circa 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale, mentre una su due teme che questa tecnologia possa aumentare ansia e stress. I dati evidenziano come l’adozione dell’IA sia diffusa, ma anche le preoccupazioni legate alla salute mentale associata al suo utilizzo.

In occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale, il Gruppo Brain&Care ha condotto un sondaggio su un campione di 168 persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni con l’obiettivo di indagare il rapporto tra Salute del Cervello e utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale. Sfiducia diffusa nell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. L’indagine restituisce un quadro complessivamente positivo, seppur evidenziando alcune aree di attenzione. Il 35,7% degli intervistati dichiara di non utilizzare frequentemente strumenti di intelligenza artificiale (Chat GPT, Gemini, Claude e Perplexity) nella propria quotidianità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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