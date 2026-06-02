90 anni del CSC | Roma Tre riflette sul futuro della memoria visiva

Il Centro di conservazione e restauro cinematografico festeggia 90 anni a Roma Tre, con focus sul futuro della memoria visiva. Durante l’evento sono state sollevate domande sulla trasformazione della conservazione del cinema con la digitalizzazione e sulle tecniche moderne che garantiranno la protezione delle immagini storiche italiane. Sono stati presentati progetti e discussi metodi innovativi per preservare il patrimonio audiovisivo. La riflessione si è concentrata sulle sfide e opportunità legate alla conservazione digitale nel settore cinematografico.

? Domande chiave Come cambierà la conservazione del cinema con l'avvento della digitalizzazione?. Quali tecniche moderne proteggeranno l'anima delle immagini storiche italiane?. Chi sono i protagonisti che hanno plasmato il linguaggio cinematografico nazionale?. Come può l'accesso aperto agli archivi alimentare la creatività futura?.? In Breve Presentazione volume Immaginare il futuro 1935-2025 con interventi di Carocci e Buontempo. Viganò ripercorre l'eredità di Luigi Chiarini e Umberto Barbaro nel cinema italiano. Documentario Note al centro di Costanza Quatriglio esplora la dimensione umana del CSC. Sfida tecnologica per la digitalizzazione e l'accesso aperto agli archivi storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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