Calciomercato Inter LIVE | Dumfries riflette sul futuro Ausilio pensa a questi tre colpi per l’estate

Sul fronte del calciomercato, il difensore olandese sta valutando le offerte ricevute, mentre il direttore sportivo sta valutando tre possibili acquisti per la prossima sessione estiva. In corso incontri tra le parti interessate e trattative che si stanno definendo in queste ore. Sono state concluse alcune operazioni e si stanno seguendo con attenzione le trattative ancora in corso. Aggiornamenti continui arrivano anche dai colloqui con altri club e agenti.

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