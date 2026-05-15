Calciomercato Inter LIVE | Dumfries riflette sul futuro Ausilio pensa a questi tre colpi per l’estate
Sul fronte del calciomercato, il difensore olandese sta valutando le offerte ricevute, mentre il direttore sportivo sta valutando tre possibili acquisti per la prossima sessione estiva. In corso incontri tra le parti interessate e trattative che si stanno definendo in queste ore. Sono state concluse alcune operazioni e si stanno seguendo con attenzione le trattative ancora in corso. Aggiornamenti continui arrivano anche dai colloqui con altri club e agenti.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
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