Un fotografo che ha immortalato trent'anni di storia e vita nel Friuli si è improvvisamente spento. La sua carriera si è sviluppata nel corso di tre decenni, durante i quali ha documentato eventi, cambiamenti e momenti significativi della regione. La scomparsa del professionista è avvenuta in una località non specificata, lasciando un vuoto tra chi ha seguito le sue immagini e il suo lavoro.

? Domande chiave Chi era il fotografo che ha documentato trent'anni di storia friulana?. Dove è avvenuta la scomparsa improvvisa del professionista?. Cosa resta del suo immenso archivio visivo tra Udine e Cussignacco?. Come influirà questa perdita sulla memoria storica del territorio locale?.? In Breve Decesso avvenuto giovedì 7 maggio a Lignano all'età di 64 anni. Attività professionale iniziata negli anni Novanta tra Udine e il Veneto. Documentazione sociale focalizzata su Sant'Osvaldo e la realtà di Cussignacco. Lascito fotografico trentennale per la memoria storica del territorio friulano. L’improvvisa scomparsa di Massimo Turco a 64 anni, avvenuta nella mattinata di giovedì 7 maggio a Lignano, interrompe bruscamente una carriera dedicata alla documentazione visiva del territorio friulano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massimo Turco: 30 anni di memoria visiva e cronaca del Friuli

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