80 anni di Repubblica | Meloni invita al dovere per il futuro

Notizia in breve

Il presidente del Consiglio ha partecipato alle celebrazioni per l’80esimo anniversario di una testata giornalistica, sottolineando l’importanza del senso di responsabilità e del dovere. Ha invitato a riflettere su come le scelte di ogni giorno possano influenzare il futuro del Paese e ha evidenziato la necessità di trasmettere valori come la libertà e la solidarietà alle nuove generazioni. La cerimonia si è svolta in un clima di commemorazione e impegno civico.