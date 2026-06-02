80 anni di Repubblica | Mattarella celebra un atto di libertà unico
Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni di Repubblica, sottolineando l'importanza di un atto di libertà. Durante l'evento, sono state poste domande su quali minacce globali mettano a rischio la sicurezza e su come le Forze Armate possano garantire la pace nei conflitti attuali. La discussione si è concentrata sulle sfide del presente, senza approfondire dettagli specifici o risposte.
? Domande chiave Quali minacce globali mettono oggi a rischio la nostra sicurezza?. Come possono le Forze Armate garantire la pace nei conflitti attuali?. Cosa deve fare ogni cittadino per proteggere i valori costituzionali?. Quali passi concreti serviranno per garantire il benessere delle generazioni future?.? In Breve Mattarella onora i reparti dei Gruppi di Combattimento della Guerra di Liberazione. Giorgia Meloni sottolinea il ruolo dei cittadini nella costruzione quotidiana del Paese. Celebrazioni istituzionali previste presso i Fori Imperiali e l'Altare della Patria. Il Capo dello Stato invia messaggio ufficiale al generale Luciano Portolano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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