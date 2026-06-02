80 anni di Repubblica | Mattarella celebra un atto di libertà unico

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni di Repubblica, sottolineando l'importanza di un atto di libertà. Durante l'evento, sono state poste domande su quali minacce globali mettano a rischio la sicurezza e su come le Forze Armate possano garantire la pace nei conflitti attuali. La discussione si è concentrata sulle sfide del presente, senza approfondire dettagli specifici o risposte.