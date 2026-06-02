80 anni di Repubblica | il messaggio di Piantedosi tra memoria sicurezza e responsabilità democratica

In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, il Ministro dell'Interno ha diffuso un messaggio attraverso i social e le agenzie di stampa. Nel testo si fa riferimento alla memoria storica, alla sicurezza e alla responsabilità democratica, temi che accompagnano questa ricorrenza. Nessuna dichiarazione su eventi specifici o novità legislative è stata comunicata. L’anniversario viene celebrato come un momento di riflessione sulla storia e sui principi fondamentali del sistema democratico italiano.

Avellino, 2 giugno 2026 — Ottant'anni fa l'Italia sceglieva la Repubblica. E oggi, in occasione del più importante anniversario istituzionale dalla nascita della democrazia italiana, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha affidato ai social e alle agenzie un messaggio solenne, che unisce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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