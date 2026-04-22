Andretta il Prefetto Riflesso legge il messaggio di Piantedosi | Memoria viva per rafforzare i valori della Repubblica

Questa mattina ad Andretta, il Prefetto di Avellino ha partecipato all’intitolazione di una piazzetta dedicata ai Caduti di Nassiriya, organizzata dall’amministrazione comunale vicino alla stazione dei Carabinieri. Durante l’evento, il Prefetto ha letto un messaggio del Ministro dell’Interno, che sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria per rafforzare i valori della Repubblica. È stato presente anche il sindaco del paese.

Questa mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta ai Caduti di Nassiriya, promossa dall’Amministrazione comunale nei pressi del Comando Stazione dei Carabinieri. Lo spazio, recentemente interessato da interventi di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Costituzione compie 80 anni: memoria e valori fondanti della RepubblicaIl 2026 rappresenta l’80esimo anniversario della redazione della Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 2 giugno 1946, prime... Il Prefetto Riflesso nomina Pasquale Pugliese Sovraordinato nella Commissione straordinaria di QuindiciIl Prefetto di Avellino, ha disposto la nomina del Comandante della polizia locale di Casoria Pasquale Pugliese, quale Sovraordinato nell’ambito... Aggiornamenti e dibattiti Andretta, il Prefetto Riflesso legge il messaggio del Ministro Piantedosi: Memoria viva per rafforzare i valori della Repubblica*Questa mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta ai Caduti di Nassiriya, promossa dall’Amministrazione comunale nei pressi del ... irpinianews.it Terremoto in Irpinia, il prefetto Riflesso: «Controlli continuati, non ci fermiamo»«Non è possibile purtroppo definire quando questa emergenza avrà fine. Speriamo che l'episodio di sabato sia l'ultimo significativo che si sia presentato. Terremo ancora aperto il Centro di ... ilmattino.it