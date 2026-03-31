Il sindaco di Fontaniva | La comunità si stringe attorno ai familiari di Luigi Rosso

Un incidente stradale si è verificato a San Giorgio in Bosco, coinvolgendo un uomo di 57 anni che ha perso la vita. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti di Fontaniva, dove il sindaco ha espresso il proprio cordoglio e ha affermato che la comunità si unisce ai familiari della vittima in questo momento di lutto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Sono queste le parole del primo cittadino Alberto Trento oggi 31 marzo non appena è stato messo al corrente dell'incidente di San Giorgio in Bosco dove ha perso la vita un suo concittadino ottantenne L'incidente stradale di San Giorgio in Bosco ha scosso la comunità di Fontaniva. Il sindaco di Fontaniva Alberto Trento ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Rosso, facendosi portavoce del sentimento di vicinanza e dolore che attraversa l’intera comunità. «In momenti come questi, anche chi non ha avuto un rapporto diretto con la persona scomparsa sente il dovere di stringersi attorno alla famiglia e condividere il peso della perdita, soprattutto in una realtà coesa come quella fontanivese». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Il sindaco di Fontaniva: «La comunità si stringe attorno ai familiari di Luigi Rosso» Articoli correlati Grottaminarda si stringe attorno al Sindaco di Aquilonia dopo le intimidazioniIl Sindaco e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono vicinanza e solidarietà al Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, per il grave atto... Droga e rapine: si stringe il cerchio attorno ai giardini Speyer e alla stazione di RavennaRavenna, 2 febbraio 2026 – Non conosce praticamente sosta l’attività di controllo, da parte del personale che fa capo al Comando Provinciale...