80 anni della Repubblica | Mattarella apre il Quirinale ai fragili

Il presidente ha aperto i giardini del Quirinale per celebrare gli ottant’anni della Repubblica. La cerimonia si svolge con un ricevimento più informale rispetto al passato, senza discorsi ufficiali. Tra gli ospiti ci sono rappresentanti di associazioni di volontariato e persone con disabilità, che saranno accolti all’aperto. La scelta di aprire i giardini coinvolge anche cittadini e volontari, invitati a partecipare alla festa.

? Punti chiave Come cambierà il tradizionale ricevimento del Presidente per gli ottant'anni?. Chi saranno gli ospiti speciali che incontreranno Mattarella nei giardini?. Quali attori famosi parteciperanno alla narrazione storica nelle piazze italiane?. Perché il Quirinale ha scelto di sostituire il brindisi con un concerto?.? In Breve Mattinata del 1 giugno con incontro Mattarella e associazioni fragili alle ore 12.. Concerto Mozart con Michele Mariotti presso la Cappella Paolina alle ore 18.. 100 comuni collegati via Anci per coinvolgere studenti e cittadini nelle piazze.. Cast artistico con Paola Cortellesi e Luca Zingaretti per il racconto storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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