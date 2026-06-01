80 anni della Repubblica | il Quirinale apre ai 1500 fragili

Il Quirinale ha aperto le porte a 1500 cittadini fragili per celebrare gli 80 anni della Repubblica. La selezione è stata effettuata attraverso un bando pubblico, con priorità per le persone con disabilità e anziani in condizioni di vulnerabilità. Gli spazi sono stati adattati con percorsi accessibili, aree di sosta e servizi dedicati, garantendo un accesso sicuro e confortevole. L’evento ha coinvolto anche volontari e operatori sanitari per assistere i partecipanti durante la giornata.

? Punti chiave Chi ha selezionato i 1500 cittadini per partecipare all'evento?. Come sono stati organizzati gli spazi per accogliere le fasce deboli?. Quali associazioni hanno collaborato per gestire l'accoglienza dei partecipanti?. Perché questa apertura viene ripetuta sistematicamente da cinque anni?.? In Breve Evento svolto tra le ore 9.30 e le 13.30 del 1 giugno 2026.. Banda Interforze, Coro Alpini e Jazz Campus Orchestra hanno animato la mattinata.. Roma Capitale e associazioni del Terzo settore hanno gestito l'organizzazione degli ospiti.. Iniziativa dedicata alle categorie vulnerabili per il quinto anno consecutivo.. Mattarella apre i Giardini del Quirinale a 1500 cittadini fragili per l’80° della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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