Durante la cerimonia per gli 80 anni della Festa, è stato reso omaggio a Vito Schifani, uno degli eroi caduti a Capaci. Sono state annunciate modifiche al protocollo di sicurezza nei comuni costieri, che prevedono controlli più stretti e nuove misure di prevenzione. La celebrazione ha anche sottolineato l'importanza dell’unità nazionale, con interventi dedicati alla memoria e alla solidarietà tra cittadini.

? Domande chiave Chi è l'eroe caduto a Capaci onorato durante la cerimonia?. Come cambierà la sicurezza nei comuni costieri grazie al nuovo protocollo?. Quali personalità hanno ricevuto le onorificenze al Merito della Repubblica?. Perché la sicurezza urbana diventerà una responsabilità condivisa con i cittadini?.? In Breve Medaglia d'oro a Rosaria Costa e Antonio Emanuele per Vito Schifani. Elisabetta Maria Dami insignita del grado di Grande Ufficiale. Protocollo d'intesa siglato con i principali comuni costieri della provincia. Protocolli di vicinato già sottoscritti con 18 comuni della provincia. L’onore e il ricordo si incontrano a Calata Cuneo per l’80esimo della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni della Festa: tributo a Vito Schifani e focus su unità

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