80 anni del Referendum | grande festa al Quirinale con le eccellenze

Notizia in breve

In occasione degli 80 anni del referendum, si è svolta una celebrazione al Quirinale con artisti di rilievo. La serata ha visto esibizioni live e interventi di vari artisti, trasmessi anche in diretta su diverse piattaforme. La manifestazione è stata accompagnata da iniziative che hanno coinvolto diverse piazze italiane, con eventi e concerti diffusi sul territorio. La celebrazione ha commemorato l’anniversario attraverso performance artistiche e iniziative pubbliche.