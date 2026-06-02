80 anni del Referendum | grande festa al Quirinale con le eccellenze
In occasione degli 80 anni del referendum, si è svolta una celebrazione al Quirinale con artisti di rilievo. La serata ha visto esibizioni live e interventi di vari artisti, trasmessi anche in diretta su diverse piattaforme. La manifestazione è stata accompagnata da iniziative che hanno coinvolto diverse piazze italiane, con eventi e concerti diffusi sul territorio. La celebrazione ha commemorato l’anniversario attraverso performance artistiche e iniziative pubbliche.
? Domande chiave Chi sono gli artisti che parteciperanno al grande cast della serata?. Come farà la celebrazione a raggiungere le piazze di tutta Italia?. Perché le istituzioni hanno scelto proprio questo mix di eccellenze?. Quali modalità utilizzerà la Rai per garantire la diretta a tutti?.? In Breve Diretta Rai 1 e streaming RaiPlay dalle ore 21,20 del 2 giugno 2026. Partecipazione di Annalisa, Luca Barbarossa, Giuliano Sangiorgi e Cecilia Bartoli. Presenza di Roberto Bolle, Bebe Vio, Federica Brignone e Alessandro Del Piero. Collaborazione con A.N.C.I. per celebrazioni diffuse nelle piazze italiane. L’appuntamento al Quirinale per l’ottantesimo anniversario del Referendum: un racconto della storia nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Per celebrare gli 80 anni della Repubblica un grande palco in piazza del Quirinale
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Questa sera Annalisa canterà Il cielo in una stanza di Gino Paoli durante l'evento I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum, in onda su Rai 1 a partire dalle 21:20 Fonte: @Tg3web #Annalisa #News x.com
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