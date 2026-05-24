Il Quirinale ha aperto un archivio video dedicato ai cittadini in occasione degli 80 anni del Referendum. Chi vuole partecipare può inviare le proprie testimonianze tramite smartphone. La scelta di raccogliere video anziché organizzare cerimonie ufficiali permette di coinvolgere direttamente le persone e di preservare le memorie individuali. L’obiettivo è creare un archivio storico accessibile online, che raccolga le testimonianze di chi ha vissuto le tappe del referendum.

? Domande chiave Come si può partecipare con uno smartphone a questo archivio storico?. Perché il Quirinale ha scelto la testimonianza video invece di cerimonie ufficiali?. Quali sono i limiti politici di questa iniziativa digitale sulla memoria?. Cosa accadrà se i cittadini non risponderanno alla chiamata del Colle?.? In Breve Partecipazione tramite smartphone al portale ivoltidellarepubblica.quirinale.it per l'anniversario del 2 giugno 1946.. Progetto mira a creare un archivio sociologico basato su testimonianze di ogni regione italiana.. Iniziativa focalizzata sulla narrazione digitale per coinvolgere le nuove generazioni tramite i social media. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni del Referendum: il Quirinale lancia l’archivio video dei cittadini

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