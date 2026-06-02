Il 2 giugno 1946, gli italiani si sono recati alle urne per votare il referendum istituzionale. La maggioranza ha scelto di abolire la monarchia e istituire una repubblica. Nello stesso giorno, le donne hanno esercitato per la prima volta il diritto di voto, partecipando attivamente alla scelta del nuovo assetto statale. La decisione ha portato alla nascita di uno Stato democratico eletto dal popolo.

Il 2 Giugno 1946 la svolta per l'Italia: dopo anni di dittatura fascista e influenze monarchiche, il popolo sceglieva la via democratica. Si tennero le prime elezioni nazionali a suffragio universale, durante le quali anche le donne furono chiamate alle urne Sappiamo tutti che il 2 giugno è u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 Giugno, viva la Repubblica: fine della monarchia, primo voto alle donne, inizio di uno Stato democraticamente eletto

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2 Giugno 1946: Così Nacque la Repubblica Italiana – La Storia Vera che i Tuoi Nonni Ti Raccontavano!

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