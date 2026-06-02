2 Giugno Silvetti | Trasmettere ai giovani i valori della Costituzione Acquaroli | Democrazia e Repubblica rafforzano la società

Notizia in breve

Il Monumento ai Caduti del Passetto è stato il luogo delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, che quest'anno coincide con l’80° anniversario del referendum istituzionale del 1946. Durante l’evento, sono stati ricordati i valori della Costituzione e l’importanza di rafforzare la democrazia e la Repubblica, sottolineando il ruolo della scuola nel trasmettere questi principi ai giovani.