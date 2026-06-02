2 Giugno Silvetti | Trasmettere ai giovani i valori della Costituzione Acquaroli | Democrazia e Repubblica rafforzano la società
Il Monumento ai Caduti del Passetto è stato il luogo delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, che quest'anno coincide con l’80° anniversario del referendum istituzionale del 1946. Durante l’evento, sono stati ricordati i valori della Costituzione e l’importanza di rafforzare la democrazia e la Repubblica, sottolineando il ruolo della scuola nel trasmettere questi principi ai giovani.
ANCONA - Il Monumento ai Caduti del Passetto ha fatto da cornice questa mattina alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, che quest'anno coincide con l'80° anniversario del referendum istituzionale del 1946. Autorità civili e militari, associazioni e numerosi cittadini hanno preso parte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Gli Alpini in Umbria per onorare la medaglia d'oro Bucchi e trasmettere i valori ai più giovani
Festa della Repubblica, Carnevali: "Costituzione un patrimonio da lasciare ai nostri giovani"Durante la cerimonia della Festa della Repubblica, il Presidente della Provincia di Ancona ha sottolineato l’importanza della Costituzione come...