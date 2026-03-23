Gli Alpini in Umbria per onorare la medaglia d' oro Bucchi e trasmettere i valori ai più giovani

Il grande appuntamento andato in scena il fine settimana scorsa a Cascia con le associazioni, la banda e l'amministrazione comunale (la foto gallery) Per due giorni Cascia è stata la casa degli alpini e dell'associazione che li rappresenta dopo la pensione o il termine di quella che fu la lega obbligatoria. Nel fine settimana scorsa nella città di Santa Rita è andata in scena la due giorni delle penne nere, un appuntamento partecipato e ricco di significato che ha unito memoria storica, valori alpini e coinvolgimento delle nuove generazioni, nel centenario della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita al concittadino casciano Novenio Bucchi con l’organizzazione a cura di Giampiero Petrelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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