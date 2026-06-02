Il 2 giugno viene definito una festa fondamentale, anche se alcuni ritengono che gli italiani non le attribuiscano il giusto valore. Si nota una percezione di nostalgia per il passato e una certa difficoltà ad accettare l’idea di patria e di tricolore. La giornata, comunque, rimane un momento di significato simbolico, anche se non sempre percepito come tale da tutta la popolazione.

“ Il 2 Giugno è importante anche se penso che a volte gli italiani non gli danno il peso sufficiente, non la sentono come forse dovrebbero, un po’ tra nostalgici dei tempi che furono e chi magari fa fatica a accettare l’idea di patria, di tricolore. È una festa che meriterebbe di più, eppure, come è stato ricordato oggi dalle parole del Presidente Sergio Mattarella, è fondamentale e ha dato il voto alle donne. Ora la nostra Repubblica è passata attraverso tanti momenti difficili, ma il referendum ha avuto un senso fondamentale: consegnare la difesa della democrazia ai cittadini, è per questo che tutti dobbiamo sentire il 2 Giugno”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica in piazza Duomo a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 Giugno, Sala: "Festa fondamentale che meriterebbe di più"

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