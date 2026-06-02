2 giugno Poste Italiane celebra il voto alle donne con i francobolli celebrativi

Il 2 giugno 2026, Poste Italiane ha emesso un francobollo celebrativo del voto alle donne, su autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo ha un valore di 1,30 euro e viene distribuito in occasione della ricorrenza. La stampa del francobollo è avvenuta oggi e la sua emissione è stata annunciata ufficialmente.

Roma, 2 giugno 2026 – Poste Italiane comunica che oggi 2 giugno 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo del voto alle donne, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Eleonora Elena Panzeri. La vignetta raffigura una scena celebrativa e corale dal linguaggio grafico contemporaneo; una lunga fila di donne e uomini che avanzano con passo deciso, verso l’urna elettorale, alcuni dei quali sventolano piccole bandiere italiane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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