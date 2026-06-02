2 giugno Polizia | Sicurezza e rapporto di fiducia coi cittadini
Il 2 giugno, la Polizia ha sottolineato l'importanza di garantire sicurezza e mantenere il rapporto di fiducia con i cittadini. In occasione della festa nazionale, le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel servizio pubblico. Nessun dettaglio su interventi o operazioni specifiche. La giornata è stata dedicata a rafforzare il senso di vicinanza tra polizia e comunità.
“Oggi è una giornata importante che conferma ancora una volta, da parte di chi indossa la divisa, lo spirito di servizio alla Repubblica. In particolare oggi la Polizia di Stato sfila con un autonomo settore, il nono, all’interno del quale si possono ritrovare tutte le diverse professionalità della Polizia di Stato che il cittadino incontra ogni giorno”. Così il primo dirigente della Polizia di Stato, Eugenia Sepe, dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale. “Abbiamo il Reparto Mobile, abbiamo quindi gli operatori che garantiscono la tutela e il buon esito di tutte le pubbliche manifestazioni; abbiamo i componenti della Polizia Giudiziaria che... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Crash du vol Bashkirian 2937 : les erreurs qui ont conduit à la catastrophe | Documentaire Crash GPN
Notizie e thread social correlati
Mattarella sul 2 giugno: ‘Importante consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini’Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno, sottolineando l'importanza del loro ruolo nel mantenere...
De Luca in diretta social: "La sicurezza è il primo impegno che assumo coi cittadini"Durante una diretta sui social, il governatore ha dichiarato che la sicurezza rappresenta la priorità principale nel suo impegno con i cittadini.
Temi più discussi: Parata del 2 Giugno, per la prima volta la Polizia di Stato sfilerà in un settore esclusivo: il nono; 2 Giugno: la Penitenziaria sfilerà in un proprio Settore; Potenziamento dei servizi cittadini per il ponte del 2 giugno; Brindisi celebra l'80° della Repubblica: cerimonia in piazza | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi.
Spinoso - : , . 1 giugno 2026 – Il corpo di Polizia Locale di Spinoso si arricchisce di una nuova unit facebook
Prende il via oggi da Cesenatico il Giro d’Italia women, scortato come ogni anno dalle donne e gli uomini della #Poliziastradale che ne garantiranno la sicurezza stradale fino all'arrivo a Saluzzo il prossimo 7 giugno #30maggio #essercisempre x.com
2 giugno, Polizia: Sicurezza e rapporto di fiducia coi cittadini(LaPresse) Oggi è una giornata importante che conferma ancora una volta, da parte di chi indossa la divisa, lo spirito di servizio alla ... stream24.ilsole24ore.com
2 giugno, Marchesano (Gdf): La Finanza insostituibile presidio di sicurezzaOttanta anni al servizio del Paese. La Guardia di Finanza è una moderna forza ... msn.com