2 giugno Polizia | Sicurezza e rapporto di fiducia coi cittadini

Notizia in breve

Il 2 giugno, la Polizia ha sottolineato l'importanza di garantire sicurezza e mantenere il rapporto di fiducia con i cittadini. In occasione della festa nazionale, le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel servizio pubblico. Nessun dettaglio su interventi o operazioni specifiche. La giornata è stata dedicata a rafforzare il senso di vicinanza tra polizia e comunità.