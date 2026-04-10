De Luca in diretta social | La sicurezza è il primo impegno che assumo coi cittadini

Durante una diretta sui social, il governatore ha dichiarato che la sicurezza rappresenta la priorità principale nel suo impegno con i cittadini. Mentre visitava alcuni quartieri in vista delle prossime elezioni comunali, ha incontrato una residente, alla quale ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto. La visita ha coinvolto diverse zone della città, con il politico che ha ascoltato le esigenze dei residenti.

“Girando per i quartieri in vista delle elezioni comunali, ho incontrato la signora Manzolillo, che ringrazio per il sostegno. Mi ha segnalato un episodio drammatico: suo figlio diciottenne è stato aggredito da una baby gang in Piazza della Libertà, per fortuna senza gravi conseguenze. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Sicurezza stradale al Liceo "De Luca" di Avellino, testimonianze e impegno per educare le nuove generazioniSi è tenuto questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo “De Luca”, un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall’AIFVS... VIDEO | L'onda disturba la diretta social, Cateno De Luca sommerso dall'acquaAnche il sindaco di Taormina Cateno De Luca in sopralluogo a Santa Teresa Riva, uno dei comuni dove ha amministrato, è stato colpito da un'onda a... Temi più discussi: Il Picerno di Catania ha tante possibilità di centrare la salvezza diretta… ma De Luca: Non abbiamo ancora fatto nulla, massima concentrazione sulle ultime tre partite; De Luca su Trump e Netanyahu: Uno è un idiota e un disturbato mentale, l’altro è un criminale vero e l’erede del nazismo; Sanità, De Luca: Fuori da piano rientro ora per discriminazione politica; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. De Luca in diretta social: Salerno, ricreazione finita. Dai lavavetri alla movida, repressioneNel giorno in cui Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno, l'ex governatore campano Vincenzo De Luca tiene sulla sua pagina Facebook la consueta diretta video del venerdì, nella quale torna a ... napoli.repubblica.it De Luca spiazza tutti: diretta social col simbolo della lista e trova comunque il modo di mettere il suo nomeEra prevedibile, dice chi lo conosce: Vincenzo De Luca non avrebbe rinunciato facilmente al suo nome nella propaganda elettorale per le Regionali 2025, limitandosi al solo slogan della lista, «A testa ... fanpage.it Fumata nera a Salerno per la scelta del candidato a sindaco Pd alle elezioni del Comune di Avellino. La mediazione del segretario regionale dem, Piero De Luca, non ha raggiunto l'obiettivo e, quindi, i nomi in corsa restano inalterati, con una prima sintesi, for - facebook.com facebook Tsai Ming-liang fotografato da Luca Dammicco al Cinema Troisi di Roma, dove ha presentato Walker Series. x.com