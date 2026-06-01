Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno, sottolineando l'importanza del loro ruolo nel mantenere la stabilità della vita democratica. Ha ricordato che i prefetti sono fondamentali per consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, evidenziando la responsabilità di garantire un rapporto solido e di fiducia reciproca. La giornata è stata celebrata con questo messaggio istituzionale.

La Repubblica – spiega il presidente – nacque da un“corale e sincero esercizio di democrazia”di cui fu assoluto protagonista ilpopolo italiano, che affluì constraordinaria partecipazione ai seggiper la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente”. E, “in particolare,le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno“. Mattarella ricorda come, in quel delicato momento di transizione,il libero esercizio del votofu di nuovo garantito ripristinando dopo anni il funzionamento della complessa macchina elettorale, con il contributo fondamentale dellePrefetture. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella sul 2 giugno: ‘Importante consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini’

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