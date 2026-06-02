2 giugno Polizia Penitenziaria | Emozione per 80 anni Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno, la Polizia Penitenziaria ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un rappresentante del corpo ha espresso l’emozione di poter festeggiare questa ricorrenza, sottolineando il suo ruolo di donna e di servizio allo Stato. La cerimonia ha coinvolto diverse forze dell’ordine e istituzioni, con discorsi e momenti commemorativi. La celebrazione si è svolta in un clima di rispetto e orgoglio nazionale.