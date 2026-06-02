2 giugno Polizia Penitenziaria | Emozione per 80 anni Repubblica
Il 2 giugno, la Polizia Penitenziaria ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un rappresentante del corpo ha espresso l’emozione di poter festeggiare questa ricorrenza, sottolineando il suo ruolo di donna e di servizio allo Stato. La cerimonia ha coinvolto diverse forze dell’ordine e istituzioni, con discorsi e momenti commemorativi. La celebrazione si è svolta in un clima di rispetto e orgoglio nazionale.
“Oggi è una grande emozione essere qui e poter festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Una doppia emozione, perché sono una donna e perché sono una donna a servizio dello Stato. Quindi significa sentirmi parte della democrazia, parte della garanzia, della legalità e della sicurezza per il Paese”. Così Carmela Finestra, dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) a margine della parata del 2 giugno a Roma ai Fori imperiali. 2 giugno, l'alzabandiera a Torino. Il prefetto legge il messaggio di Mattarella Milano, Sala: "Toro in Galleria? Guardo con divertimento, lasciamo finire il restauro" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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