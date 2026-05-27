2 giugno a Bologna il programma per gli 80 anni della Repubblica Il Palazzo del Podestà si veste di tricolore

Notizia in breve

Il 2 giugno a Bologna si terrà una serie di iniziative per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Il Palazzo del Podestà sarà decorato con il tricolore. La giornata prevede eventi pubblici e commemorativi che coinvolgeranno diverse realtà della città. La data rappresenta un momento di riflessione e di festa per il Paese, con particolare attenzione alle manifestazioni che si svolgeranno nel centro storico. La celebrazione si svolge in un contesto di ricorrenza nazionale.