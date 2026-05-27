2 giugno a Bologna il programma per gli 80 anni della Repubblica Il Palazzo del Podestà si veste di tricolore
Il 2 giugno a Bologna si terrà una serie di iniziative per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Il Palazzo del Podestà sarà decorato con il tricolore. La giornata prevede eventi pubblici e commemorativi che coinvolgeranno diverse realtà della città. La data rappresenta un momento di riflessione e di festa per il Paese, con particolare attenzione alle manifestazioni che si svolgeranno nel centro storico. La celebrazione si svolge in un contesto di ricorrenza nazionale.
Bologna, 27 maggio 2026 — Il 2 giugno sarà una giornata dal forte valore simbolico, non solo per Bologna ma per l’intero Paese, che si prepara a celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Le iniziative in programma nel capoluogo emiliano si inseriscono nel calendario nazionale delle celebrazioni legate al referendum istituzionale del 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica per lo Stato, dando avvio a una nuova fase della storia democratica del Paese. Quali sono gli eventi in programma nel capoluogo? Vediamoli. Celebrazioni per il 2 giugno a Bologna. Le celebrazioni ufficiali si apriranno alle 10 in piazza Nettuno, cuore istituzionale della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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