La storia di Alessio 11 anni operato per un tumore | niente parata del 2 giugno Ma l’Esercito gli farà visita

Un bambino di 11 anni, operato al Rizzoli per un tumore alla colonna vertebrale, non parteciperà alla tradizionale parata del 2 giugno. Invece, l’Esercito farà visita al ragazzo, portandogli un momento di vicinanza. La decisione è stata comunicata in seguito all’intervento chirurgico subito dal bambino. La visita militare sarà un'occasione per il giovane di ricevere il sostegno diretto delle forze armate.

Bologna, 1 giugno 2026 – Un bambino di 11 anni operato al Rizzoli per un tumore alla colonna vertebrale. Le lacrime che scendono dal suo viso non per la paura dell’intervento, ma perché non potrà essere a Roma a vedere la parata del 2 giugno, evento che aspetta da un anno e per il quale ha già il biglietto di ingresso. E un primario che uscendo la sera dall’ospedale decide che farà una sorpresa a questo bambino: oggi all’Istituto Rizzoli arriveranno i rappresentanti dell’Esercito che andranno a salutare lui e gli altri piccoli ricoverati. Alessio è stato operato venerdì, sta bene e potrà godersi la bella sorpresa. Il bambino si chiama Alessio, è stato operato venerdì mattina dall’équipe del professor Alessandro Gasbarrini: sta bene e domani potrà godersi questa bella sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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